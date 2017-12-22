Galatasaray'da Igor Tudor'un ayrılığının ardından teknik direktörlük arayışları sürerken kulübün hukuktan sorumlu yöneticisi Eşref Alaçayır, Fatih Terim'le ilgili yorumuyla gündeme damga vurmuştu. Alaçayır geçen hafta Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı bir sohbette, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı ekibin başına geçmesi ihtimaliyle ilgili "Eğer Terim gelirse üzerime benzin döker kendimi yakarım" demişti.

TERİM GELDİ, TARAFTARLAR ALAÇAYIR'I HEDEF ALDI

Fatih Terim'in dün gece itibarıyla tekrar takıma gelmesiyle birlikte taraftarlar, Alaçayır'ı hedef aldı. Atılan tweet'lerden bazıları şu şekilde:

Kaynak: haberinburada