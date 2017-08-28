Galatasaray'dan Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, 3 maçlık performansı sonrasında taraftarların hedefindeki isim oldu: İstanbul'da çok kebap yemiş, yerinden kıpırdayamıyor.

Sezon başında G.Saray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Wesley Sneijder'in Nice kariyeri hiç de istediği gibi başlayamadı. Fransız ekibinin formasıyla 3 maça çıkan yıldız isim yokları oynadı. Ligde 2-0'lık Guingamp galibiyetinde silik görünen 33 yaşındaki futbolcu, 2-0'lık Napoli mağlubiyetinde tel tel dökülmüştü. Son olarak Nice'in Amiens'e 3-0 yenildiği lig maçının ardından ise protesto edildi. Sneijder 90 dakika oyunda kaldığı mücadelede 3 şutunda isabet bulamadı. Girdiği 10 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanabildi.

"İSTANBUL'DA ÇOK KEBAP YEMİŞ, YERİNDEN KIPIRDAYAMIYOR"

Sneijder'in kötü performansı Nice taraftarını da kızdırdı. Hollandalı futbolcu, takımın diğer büyük yıldızı Mario Balotelli ile birlikte eleştirilerin hedefinde. İki yıldız da maç sonu ıslıklandı. Nice taraftarı, Sneijder için "İstanbul'da çok kebap yemiş. Yerinden kıpırdayamıyor", "Sanki 150 yaşında, hiç koşmuyor" eleştirileri getirdi.

Sneijder ve Balotelli ise sezon başı hazırlıklarını verimli geçirmediklerini kabul ederek taraftardan zaman istedi.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Wesley Sneijder'in 4 maçlık Nice performansı hiç beğenilmedi. Gazeteler Hollandalı yıldıza düşük puan verirken 10'u eleştiri yağmuruna tuttu.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada