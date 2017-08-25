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TARAFTARLAR, ROBİN VAN PERSİE'Yİ OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIK YAĞMURUNA TUTTU


Taraftarlar, Robin Van Persie'yi Oyundan Çıkarken Islık Yağmuruna Tuttu
Tarih : 25 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Taraftarlar, Robin Van Persie'yi Oyundan Çıkarken Islık Yağmuruna Tuttu(9/10)5

Fenerbahçe'nin golcüsü Robin Van Persie, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Vardar maçında kenara geldiği sırada taraftarlar tarafından ıslıklandı.

TRİBÜNLER CEZAYI KESTİ

Vardar karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Robin van Persie, 59. dakikada oyundan çıkarken tribünlerden tepki gördü.

YOĞUN ISLIKLA OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Vardar karşısında 59 dakika oyunda kaldı. Yıldız futbolcu, Makedon temsilcisi karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyarken, tribünlerin de tepkisini çekti. 59. dakikada oyundan çıkan Robin van Persie'yi taraftarlar ıslıklarken, bu futbolcunun yerine oyuna dahil olan Roberto Soldado ise alkış aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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