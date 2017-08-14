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Taraftarlar çıldırdı! Igor Tudor, ıslıktan ismini bile duymadı

TARAFTARLAR ÇILDIRDI! IGOR TUDOR, ISLIKTAN İSMİNİ BİLE DUYMADI

Ligdeki Kayserispor maçını izlemeye gelen Galatasaraylı taraftarlar, isimler anons edilirken, teknik direktör Igor Tudor'un isminin okunmasının ardından Hırvat hocayı ıslıkladı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Taraftarlar Çıldırdı! Igor Tudor, Islıktan İsmini Bile Duymadı(5/10)1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk etti.

Stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmadan önce geçen seneden bu yana sıkça eleştirdikleri ve artık takımda istemedikleri teknik direktör Igor Tudor'u ıslıkladı.

OYUNCULARI ALKIŞLADILAR

Kadrolar anons edildiği sırada Galatasaraylı oyuncular alkışlanırken, teknik direktör Igor Tudor'un isminin okunmasının ardından taraftarlar Hırvat teknik adamı ıslıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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