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Taraftarlar, Cenk Tosun'a bu fotoğrafla veda etti

TARAFTARLAR, CENK TOSUN'A BU FOTOĞRAFLA VEDA ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Everton'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'a, "Vatanım Sensin" dizisindeki Halit Ergenç'in fotoğrafıyla veda etti.

Tarih : 30 Aralık 2017, 07:00
Puan Ver : Taraftarlar, Cenk Tosun'a Bu Fotoğrafla Veda Etti(8/10)4

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Cenk Tosun'un ismi İngiliz ekibi Everton'la anılırken taraftarlar çoktan veda etti.

Siyah-beyazlılar, 25 milyon euroya transfer olduğu iddia edilen Cenk'e sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla "elveda" dedi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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