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Taraftarın Yanına Gittiğine Pişman Oldu: Neden Oynamıyorsunuz?
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Taraftarın yanına gittiğine pişman oldu: Neden oynamıyorsunuz?

TARAFTARIN YANINA GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU: NEDEN OYNAMIYORSUNUZ?

Gurbetçi taraftarlar, Finlandiya maçı sonrası imza dağıtmaya gelen Hakan Çalhanoğlu'na "Neden oynamıyorsunuz?" diye sordu.

Tarih : 10 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Taraftarın Yanına Gittiğine Pişman Oldu: Neden Oynamıyorsunuz?(9/10)5

İzlanda'ya 3-0 mağlup olduktan sonra 2018 Dünya Kupası umutlarını yitiren A Milli Takım, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından bir grup gurbetçi taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak morallerin bozuk olduğu gözlenen ay-yıldızlılarda sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vererek imza dağıttı.

"NİYE OYNAMIYORSUNUZ?"

Milan forması giyen yıldız oyuncu imza dağıtırken, bir taraftar, "Niye oynamıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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