Gurbetçi taraftarlar, Finlandiya maçı sonrası imza dağıtmaya gelen Hakan Çalhanoğlu'na "Neden oynamıyorsunuz?" diye sordu.

İzlanda'ya 3-0 mağlup olduktan sonra 2018 Dünya Kupası umutlarını yitiren A Milli Takım, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından bir grup gurbetçi taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak morallerin bozuk olduğu gözlenen ay-yıldızlılarda sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vererek imza dağıttı.

"NİYE OYNAMIYORSUNUZ?"

Milan forması giyen yıldız oyuncu imza dağıtırken, bir taraftar, "Niye oynamıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada