TARAFTARIN YANINA GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU: NEDEN OYNAMIYORSUNUZ?
Gurbetçi taraftarlar, Finlandiya maçı sonrası imza dağıtmaya gelen Hakan Çalhanoğlu'na "Neden oynamıyorsunuz?" diye sordu.
İzlanda'ya 3-0 mağlup olduktan sonra 2018 Dünya Kupası umutlarını yitiren A Milli Takım, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından bir grup gurbetçi taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak morallerin bozuk olduğu gözlenen ay-yıldızlılarda sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vererek imza dağıttı.
"NİYE OYNAMIYORSUNUZ?"
Milan forması giyen yıldız oyuncu imza dağıtırken, bir taraftar, "Niye oynamıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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