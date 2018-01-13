NBA'de Utah Jazz forması giyen Rodney Hood, soyunma odasına giderken kendisini videoya çeken bir taraftarın telefonuna vurduğu için 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA yönetimi bir seyircinin elindeki cep telefonuna vurarak düşmesine neden olan Utah Jazz'den Rodney Hood'a 35 bin dolar (yaklaşık 139 bin TL) para cezası verdi.

Hood Washington'da 107-104 kazandıkları maçta iki teknik faulle diskalifiye edildikten sonra soyunma odasına giderken fotoğrafını veya videosunu çeken seyircinin elindeki cep telefonuna vurmuştu.

SEYİRCİYE YAPTIKLARI HAREKETLERDEN DAHA ÖNCE DE CEZA ALAN BASKETBOLCULAR OLDU

Bu sezon daha önce DeMarcus Cousins, Kyrie Irving ve Austin Rivers seyircilere yaptıkları hareketlerden dolayı 25'er bin dolar para cezasına çarptırılmışlardı.

Hood bu sezon 16.5 sayı, 2.8 ribaunt ve 1.8 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Kaynak: haberinburada