TARAFTARIN SEVGİLİSİYDİ, ŞİMDİ KİMSE YÜZÜNE BAKMIYOR
Galatasaraylı taraftarlar, bir dönem çok sevdiği isimlerden Sinan Gümüş'ü artık maçlarda ıslıklamaya başladı.
Galatasaray'a transfer olduğu dönemden itibaren taraftardan en büyük desteği gören futbolcuların başında gelen Sinan Gümüş, artık ıslıklanan bir isim haline geldi.
AYRILMAK İSTİYOR
Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra sürekli olarak tepki gören futbolcunun maçtan sonra oldukça moralsiz olduğu gözlemlendi. Transfer döneminde sürekli olarak takımdan ayrılmak istediğini ifade eden ancak transferi gerçekleşmeyen futbolcunun taraftardaki kredisi de bununla birlikte tamamen tükendi.
ZORLU SÜREÇ BAŞLADI
Özellikle Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçlarda büyük zorluklar yaşaması beklenen futbolcunun önümüzdeki maçlardaki performansı merakla bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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