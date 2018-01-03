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Taraftarın linç ettiği Albayrak, suskunluğunu bozdu

TARAFTARIN LİNÇ ETTİĞİ ALBAYRAK, SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, seçimlerde aday olan başkanlardan listelerine girmesi yönünde teklif almadığını açıkladı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 17:20
Puan Ver : Taraftarın Linç Ettiği Albayrak, Suskunluğunu Bozdu(8/10)4

Galatasaray'da olağanüstü seçimde aday olan başkanların yönetim listesine girmesi beklenen fakat iki adayın listesinde de yer almayan sarı-kırmızılı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BANA TEKLİF GELMEDİ"

Albayrak, kendisine gelen tepki mesajlarını okuduğunu belirterek, "Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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