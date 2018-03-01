Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'nın ikinci lig ekibi Greuther Fürth'e kiraladığı Uffe Bech, Schalke 04 taraftarının kolunu ısırdığı gerekçesiyle 50 bin avro para cezası aldı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 27 Ağustos'taki Hannover 96-Schalke 04 maçını VIP tribününden izleyen Danimarkalı futbolcu Bech, arkasında bulunan Schalke 04 taraftarıyla tartıştı.

Bech'in avukatı Joachim Rain, 25 yaşındaki oyuncunun, oturduğu sırada arkadan alkollü olan Schalke 04 taraftarının saldırısına uğradığını ve mavi-beyazlı taraftarın Bech'in boğazını sıktığını bildirdi.

TARAFTARIN KOLUNU ISIRDI

Rain, Danimarkalı futbolcunun kendisini savunmak için taraftarın kollarını boğazından çekene kadar bir kolunu ısırdığını belirtti.

Taraftar, bunun üzerine suç duyurusunda bulundu ve mahkeme Bech'e adam yaralamaktan 50 bin avro para cezası verdi.

Mahkeme, karara yapılan itirazı 17 Nisan'da görüşecek. Hannover 96'da forma giyen Iver Fossum, duruşmada tanık olarak dinlenecek.

Kaynak: haberinburada