

Galatasaray'daki görevine son verilen Jan Olde Riekerink, dün takıma veda etmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.







Fanatik'in haberine göre; bu sırada bir taraftar elindeki formayı imzalaması için Hollandalı teknik adama uzattı. Ancak arabasının içinde bulunan Riekerink, formayı iterek yoluna devam etti. Bu durum şaşkınlıkla karşılandı.







kaynak:haberler