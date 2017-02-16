TARAFTARIN İMZALAMASI İÇİN UZATTIĞI FORMAYI ...
Galatasaray'daki görevine son verilen Jan Olde Riekerink, taraftarın imzalaması için uzattığı formayı eliyle itti, arabasıyla yola devam etti.
Galatasaray'daki görevine son verilen Jan Olde Riekerink, dün takıma veda etmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Fanatik'in haberine göre; bu sırada bir taraftar elindeki formayı imzalaması için Hollandalı teknik adama uzattı. Ancak arabasının içinde bulunan Riekerink, formayı iterek yoluna devam etti. Bu durum şaşkınlıkla karşılandı.
kaynak:haberler
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