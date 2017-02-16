Düzce Cezaevinde Bir Mahkum Yangın Çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi Ziyaret Ederek Umre Yaptı
Tp-Link Re450 İnceleme
Apple, Airpods Siparişlerine Yetişemiyor!
Galaxy S8, 17 Milyon Üretim İle Başlangıç Alabilir
Mobil Oyunlar, Oyuncu Sayısı Konusunda Zor Günler Yaşıyor
Apple, View-Master Vr Gözlüğünü Satıştan Kaldırdı
İphone 8 Kablosuz Şarj Özelliği İle Gelecek
Geleceğin Okulları Nasıl Olacak?
Meteorolojiden Çığ Uyarısı
Taraftarın İmzalaması İçin Uzattığı Formayı ...
Kriz Yaratan Füze Doğumgünü Hediyesiymiş!
Grip İle Kesinlikle Karıştırmayan Yoksa…
Pkk'lı Kadın Terörist Bombayı Böyle Patlattı!
Ak Parti Yol Haritasını Belirledi
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Gençlerin Kavgası Ölümle Bitti!
Survivor Dan Elenen Yiğit: Elenmemdeki En Büyük Etken
Söke'de Domuz Eti Operasyonu
Ergün Penbe: Tudor Anadolu'da Rahattı

taraftarın imzalaması için uzattığı formayı ...

TARAFTARIN İMZALAMASI İÇİN UZATTIĞI FORMAYI ...

Galatasaray'daki görevine son verilen Jan Olde Riekerink, taraftarın imzalaması için uzattığı formayı eliyle itti, arabasıyla yola devam etti.

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:30
Puan Ver : Taraftarın İmzalaması İçin Uzattığı Formayı ...(9/10)11


 Galatasaray'daki görevine son verilen Jan Olde Riekerink, dün takıma veda etmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.



Fanatik'in haberine göre; bu sırada bir taraftar elindeki formayı imzalaması için Hollandalı teknik adama uzattı. Ancak arabasının içinde bulunan Riekerink, formayı iterek yoluna devam etti. Bu durum şaşkınlıkla karşılandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Taraftarın  İmzalaması  İçin  Uzattığı  Formayı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER