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Taraftarın hasretle beklediği yıldız oyuncu, formayı giydi!

TARAFTARIN HASRETLE BEKLEDİĞİ YILDIZ OYUNCU, FORMAYI GİYDİ!

Beşiktaş, eylül ayında protokol imzaladığı Vida'nın transferini bitirdi. Dinamo Kiev'den ayrılan Hırvat savunma oyuncusu, formayı giydi. Kartal Vida'ya bonservis bedeli ödemeyecek.

Tarih : 23 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Taraftarın Hasretle Beklediği Yıldız Oyuncu, Formayı Giydi!(8/10)4

Beşiktaş Domagoj Vida transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekip yaz döneminde almak için uzun süre çaba sarf ettiği oyuncunun kulübü Dinamo Kiev'le bir türlü anlaşamamış, bunun üzerine, sözleşmesi devre arasında bitecek olan Hırvat yıldızla ara transfer dönemi için söz kesmişti. Siyah beyazlıların hasretle beklediği Domagoj Vida dün, transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ve siyah beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelirken Beşiktaş forması giydi.

BEDAVAYA GELİYOR

Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için Beşiktaş Kulübü herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tarafler eylül ayında protokol imzalamış ve anlaşmadan cayan tarafın 7 milyon Euro tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Ancak iki taraf da caymazken, Vida'nın 3 Ocak'ta siyah beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi. Ukrayna Süper Ligi'nde ikinci sırada bulunan, Avrupa Ligi'ndeyse grubunu lider tamamlayan Dinamo'nun önemli isimlerinden olan Vida bu sezon mavi beyazlı formayı 18 maçta giydi ve iki kez ağları sarstı.

DOMOGOJ VIDA KİMDİR?

28 yaşındaki Osijek doğumlu Hırvatistan vatandaşı olan Domogoj Vida stoper mevkiinde görev yapıyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını bugüne kadar 48 defa giyen Vida bir kez de gol sevinci yaşadı.

Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Vida, alternatif olarak da bek oynayabiliyor. Futbola Osijek altyapısında başlayan Vida, 4 yıl boyunca Osijek'te oynadı. Burada sergilediği performansla Alman kulüplerinin dikkatini çeken Hırvat futbolcu, 2010 yazında Almanya'nın ünlü Bayer Leverkusen kulübüne imza atmıştı.

Ancak Almanya'da beklentileri karşılayamayan Vida, bir sene sonra ülkesine geri döndü ve Dinamo Zagreb ile sözleşme imzaladı. 2013 yılında ise 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ukrayna'nın köklü takımı Dinamo Kiev'e transfer oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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