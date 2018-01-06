Karabükspor'dan Ayrılan Barış Başdaş'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Ryan Babel'den Cenk Tosun'a Duygusal Veda: Seni Cezalandırırım
Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan Ayrıldı
Münir Özkul'un Ölüm Haberini Duyan Filiz Akın'ın Kulağından Kan Gelmeye Başladı
Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 79-74 Mağlup Etti
Fetö'nün Para Kasası Cahit Nakıboğlu, Yeniden Tutuklandı
Cenk Tosun İngiliz Ekibi Everton'a İmza Attı
Taraftarın Gitmesi İçin Gözünün İçine Baktığı Kunter, Sonunda Bıraktı
Dab Hareketi Yapan Futbolcu Başını Belaya Soktu!
İhaneti Affeden Tuvana, Fenerli Yıldızla Sarmaş Dolaş Yakalandı
Vatanım Sensin'de Şoke Edecek Ayrılık! Taşlar Yerinde Oynayacak
Aç Kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca Gidiyor
Bakan Fakıbaba: Çayda Organik Tarıma Geçeceğiz
Milyonları Hayrete Düşüren Hikaye: At Aldığını Sanıp Dolandırıldı
Kral Kupasında Enes Ünal'ı Oynatan Villarreal, Hükmen Mağlup Sayılacak
Fenerbahçe'de Nunnally'nin Sakatlığı Yürekleri Ağza Getirdi
Cenk Tosun'un İmza Töreni Ertelendi
Terim'e Teklif Götüren Takım, Yeni Hocasını Buldu
Cenk Tosun Geldi, Everton Yıldız Futbolcusunu Chelsea'ye Kaptırdı
Dolar Son 3 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

Taraftarın gitmesi için gözünün içine baktığı Kunter, sonunda bıraktı

TARAFTARIN GİTMESİ İÇİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKTIĞI KUNTER, SONUNDA BIRAKTI

Galatasaray, sezon başında göreve getirdiği Erman Kunter'le sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Tarih : 06 Ocak 2018, 01:40
Puan Ver : Taraftarın Gitmesi İçin Gözünün İçine Baktığı Kunter, Sonunda Bıraktı(5/10)1

Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, sezon başında göreve getirdiği tecrübeli başantrenörle yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TAKIM LİGDE 10. SIRADA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son beş maçının dördünden yenik ayrılan ve 10. basamakta yer alan Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz gün EuroCup son 16 turu maçında konuk ettiği Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taraftarın  Gitmesi  İçin  Gözünün  İçine  Baktığı  Kunter  Sonunda  Bıraktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER