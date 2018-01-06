TARAFTARIN GİTMESİ İÇİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKTIĞI KUNTER, SONUNDA BIRAKTI
Galatasaray, sezon başında göreve getirdiği Erman Kunter'le sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Galatasaray Odeabank'ta Erman Kunter dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, sezon başında göreve getirdiği tecrübeli başantrenörle yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
TAKIM LİGDE 10. SIRADA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son beş maçının dördünden yenik ayrılan ve 10. basamakta yer alan Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz gün EuroCup son 16 turu maçında konuk ettiği Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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