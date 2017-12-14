TARAFTARIN BEĞENMEDİĞİ BELHANDA, HAFTANIN EN İYİSİ OLDU
Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda, konsol oyunu FIFA 18'de 23 kişilik haftanın takımına girdi.
Dünya çapında futbol ve oyunseverleri bir araya getiren konsol oyunu FIFA 18 "Haftanın takımını" açıkladı. Liglerde geride kalan haftanın performanslarına göre belirlenen 23 kişilik kadroda Galatasaray'ın yıldızı Belhanda da yer aldı.
Mahrez, Defoe ve Aboubakar'ın da yer aldığı kadroya yedeklerden dahil olan Belhanda, Galatasaray'ın Akhisarspor'u evinde 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu.
(AMK Spor)
Kaynak: haberinburada
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