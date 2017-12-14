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Taraftarın beğenmediği Belhanda, haftanın en iyisi oldu

TARAFTARIN BEĞENMEDİĞİ BELHANDA, HAFTANIN EN İYİSİ OLDU

Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda, konsol oyunu FIFA 18'de 23 kişilik haftanın takımına girdi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Taraftarın Beğenmediği Belhanda, Haftanın En İyisi Oldu(5/10)1

Dünya çapında futbol ve oyunseverleri bir araya getiren konsol oyunu FIFA 18 "Haftanın takımını" açıkladı. Liglerde geride kalan haftanın performanslarına göre belirlenen 23 kişilik kadroda Galatasaray'ın yıldızı Belhanda da yer aldı.

Mahrez, Defoe ve Aboubakar'ın da yer aldığı kadroya yedeklerden dahil olan Belhanda, Galatasaray'ın Akhisarspor'u evinde 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu.

(AMK Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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