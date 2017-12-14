TARAFTARIN AÇTIĞI PANKARTI GÖRÜNCE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Milan'ın 18 yaşındaki kalecisi Donnarumma, taraftarın açtığı "6 milyon euroluk yıllık ücretin ve asalak kardeşin… Sana olan sabrımız tükendi. Artık git!" pankartını görünce ağladı.
Milan'ın 18 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Donnarumma, İtalya Kupasında Verona'ya karşı oynadıkları ve 3-0 kazandıkları mücadelenin ardından soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Başarılı eldiven, mücadele sırasında kendisi için tribünlerden açılan "6 milyon euroluk yıllık ücretin ve asalak kardeşin… Sana olan sabrımız tükendi. Artık git!" şeklindeki pankart nedeniyle karşılaşma sonrası uzun süre ağlarken görüldü.
AĞABEYİ DE GELMİŞTİ!
San Siro'daki pankarta konu olan olay, geçtiğimiz yaz yaşanmıştı. Donnarumma'yla uzun süren görüşmelerin ardından sözleşme yenileyebilen Milan kulübü, genç file bekçisinin kendisi gibi kaleci olan ağabeyi Antonio Donnarumma'yı da transfer etmişti.
Taraftarlar arasında yoğun tepkilere neden olan bu durum, takımın Serie A'daki kötü gidişi sonrası yeniden gündeme gelmiş ve Donnarumma'nın takımdan gönderilmesine yönelik yönetime baskı yapılmıştı.
LEONARDO BONUCCI TESELLİ ETTİ
Pankart sonrası gözyaşlarına boğulan Donnarumma'yı soyunma odasında teselli edense geçtiğimiz yaz 100 milyon sterlin karşılığında Juventus'tan transfer edilen takım kaptanı Leonardo Bonucci oldu.
Takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso ise Donnarumma'nın bu tepkileri hak etmediğini söyleyerek "O, şu anda dünyanın en iyi kalecisi ve ben, onu korumak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.
(AMK Spor)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Bakan Bey Para İstiyor!
- Tmsf, 30 Medya Şirketinin Varlıklarını Satıyor
- Merkez Bankası, Politika Faizini Sabit Tutarken Geç Likidite Penceresi Faizini Artırdı
- Abraaj Group, Biletall.Com'dan Hisse Satın Aldı
- Başbakan Yıldırım: Ülkeler İflas Ederken Türkiye Büyümeye Devam Etti
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar