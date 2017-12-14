Milan'ın 18 yaşındaki kalecisi Donnarumma, taraftarın açtığı "6 milyon euroluk yıllık ücretin ve asalak kardeşin… Sana olan sabrımız tükendi. Artık git!" pankartını görünce ağladı.

Milan'ın 18 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Donnarumma, İtalya Kupasında Verona'ya karşı oynadıkları ve 3-0 kazandıkları mücadelenin ardından soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Başarılı eldiven, mücadele sırasında kendisi için tribünlerden açılan "6 milyon euroluk yıllık ücretin ve asalak kardeşin… Sana olan sabrımız tükendi. Artık git!" şeklindeki pankart nedeniyle karşılaşma sonrası uzun süre ağlarken görüldü.

AĞABEYİ DE GELMİŞTİ!

San Siro'daki pankarta konu olan olay, geçtiğimiz yaz yaşanmıştı. Donnarumma'yla uzun süren görüşmelerin ardından sözleşme yenileyebilen Milan kulübü, genç file bekçisinin kendisi gibi kaleci olan ağabeyi Antonio Donnarumma'yı da transfer etmişti.

Taraftarlar arasında yoğun tepkilere neden olan bu durum, takımın Serie A'daki kötü gidişi sonrası yeniden gündeme gelmiş ve Donnarumma'nın takımdan gönderilmesine yönelik yönetime baskı yapılmıştı.

LEONARDO BONUCCI TESELLİ ETTİ

Pankart sonrası gözyaşlarına boğulan Donnarumma'yı soyunma odasında teselli edense geçtiğimiz yaz 100 milyon sterlin karşılığında Juventus'tan transfer edilen takım kaptanı Leonardo Bonucci oldu.

Takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso ise Donnarumma'nın bu tepkileri hak etmediğini söyleyerek "O, şu anda dünyanın en iyi kalecisi ve ben, onu korumak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

(AMK Spor)

Kaynak: haberinburada