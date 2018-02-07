Bitcoin Ticareti Yapan Şirket Çalışanı Dolandırıcılıktan Tutuklandı
Spor Toto 1. Ligde 14 Takım Hoca Değiştirdi
Cengiz'i Yere Göğe Koyamadı: Roma'nın Lideri Olacak
Olmaz Denileni Yaptı, İşsizken Patron Oldu
Tab Gıda, New York'taki Halka Arzı Erteledi
Haciz Uygulamasına Yeni Düzenleme Geliyor
Taraftarı Yıkan Haber: Gomis Satılıyor
Müjde Geldi, Maç Şifresiz Kanalda
Türk Öğrencilerin Geliştirdiği Elektrikli Otomobil Dava İlgi Çekiyor
Boydakların, 15 Temmuz Sabahı Hisseleri Zorla Sattırmaya Çalıştığı İddia Edildi
Ndiaye'den Gelen Para Neredeyse Sıfırlandı
Tesla'nın Roketi Mars'a Fırlatıldı, Dünya Canlı Yayında İzledi!
Erdoğan: Faizi Aşağıya Doğru Çekeceğiz
Alfa Romeo Giulia, Yılın En İyi Otomobili Seçildi
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki Sağ Kolunu Gözden Çıkardı
Gençlerbirliği Taraftarı, Şenol Güneş'i Ayakkabılarıyla Protesto Etti
Olympique Marsilya 9 Golle Turladı
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor
Hükümet, Kdv Sisteminde Değişikliğe Gidiyor

Taraftarı yıkan haber: Gomis satılıyor

TARAFTARI YIKAN HABER: GOMİS SATILIYOR

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in transferi için Çin ekibinden 10 milyon euroluk teklif aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 1 Mart'a kadar Fransız futbolcuyu gönderebilir.

Tarih : 07 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Taraftarı Yıkan Haber: Gomis Satılıyor(6/10)2

Galatasaray'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yönetim değiştiren ve mali sorunlardan kurtulamayan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Bafetimbi Gomis'in satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ndiaye'yi satarak mali açıdan nefes alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, yeni kaynak bulunamaması üzerine yıldız oyuncuya Çin'den gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fransız yıldıza 10 milyon euro civarı bir teklif geldiği ancak yönetimin bu konuda bir fikir beyan etmediği belirtildi. Terim'in bu satışa karşı çıktığı, ancak yönetimin kararına saygı duyacağı da ifade edildi. Çin'de transfer 1 Mart'ta sona eriyor. Bu yüzden yönetim, ay sonuna kadar yaşanacakları takip edecek.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Taraftarı  Yıkan  Haber  Gomis  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER