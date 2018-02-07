Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in transferi için Çin ekibinden 10 milyon euroluk teklif aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 1 Mart'a kadar Fransız futbolcuyu gönderebilir.

Galatasaray'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yönetim değiştiren ve mali sorunlardan kurtulamayan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Bafetimbi Gomis'in satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ndiaye'yi satarak mali açıdan nefes alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, yeni kaynak bulunamaması üzerine yıldız oyuncuya Çin'den gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fransız yıldıza 10 milyon euro civarı bir teklif geldiği ancak yönetimin bu konuda bir fikir beyan etmediği belirtildi. Terim'in bu satışa karşı çıktığı, ancak yönetimin kararına saygı duyacağı da ifade edildi. Çin'de transfer 1 Mart'ta sona eriyor. Bu yüzden yönetim, ay sonuna kadar yaşanacakları takip edecek.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada