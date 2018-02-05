Galatasaray'da Muslera, son 2 sezonda tam 26 kez kafayla gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü.

Sivasspor karşısında ilk golü hava topundan yiyen Galatasaray, bu sezonki rakamı 9'a yükseltti, son iki sezonda böyle yediği gol sayısı 26'ya çıktı.

Hava toplarına bir türlü önlem alamayan sarı-kırmızılı ekibin aksine Fenerbahçe iki yılda 9, Başakşehir 8 gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü. İki yılda çıktığı 54 maçta sadece 2 kez kafayla avlanan siyah-beyazlılar, bu alanda rakiplerine üstünlük sağladı.

Kaynak: haberinburada