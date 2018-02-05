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Taraftarı üzen Muslera detayı ortaya çıktı

TARAFTARI ÜZEN MUSLERA DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da Muslera, son 2 sezonda tam 26 kez kafayla gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü.

Tarih : 05 Şubat 2018, 10:50
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Sivasspor karşısında ilk golü hava topundan yiyen Galatasaray, bu sezonki rakamı 9'a yükseltti, son iki sezonda böyle yediği gol sayısı 26'ya çıktı.

Hava toplarına bir türlü önlem alamayan sarı-kırmızılı ekibin aksine Fenerbahçe iki yılda 9, Başakşehir 8 gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü. İki yılda çıktığı 54 maçta sadece 2 kez kafayla avlanan siyah-beyazlılar, bu alanda rakiplerine üstünlük sağladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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