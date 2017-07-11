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Taraftarı Kendinden Geçiren Tarık Haberi Yalan Çıktı
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Taraftarı kendinden geçiren Tarık haberi yalan çıktı

TARAFTARI KENDİNDEN GEÇİREN TARIK HABERİ YALAN ÇIKTI

Galatasaraylı taraftarlar, Tarık Çamdal'a yapıldığı iddia edilen 4.5 milyon Euro'luk teklifi duyunca kendinden geçti ancak haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Taraftarı Kendinden Geçiren Tarık Haberi Yalan Çıktı(9/10)5

Geçen sezonu Eskişehirspor'da kiralık geçiren Tarık Çamdal'a, Çekya ekiplerinden Slavia Prag'ın talip olduğu ve Cimbom'a 4.5 milyon Euro bonservis önerdiği dile getirildi.

Sosyal medyadaki Fotbalovy Insider hesabından yayılan haber taraftarı heyecanlandırsa da sarı-kırmızılı yöneticiler böyle bir teklifin olmadığını dile getirdiler.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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