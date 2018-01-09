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Taraftardan büyük destek! 3 günde toplanan para dudak uçuklattı

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK! 3 GÜNDE TOPLANAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, üç günde 375 bin 126 lira para toplandı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 05:50
Puan Ver : Taraftardan Büyük Destek! 3 Günde Toplanan Para Dudak Uçuklattı(6/10)2

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyada, üç günde 375 bin 126 lira para toplandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla Valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta yardım kampanyası başlatıldığı anımsatıldı.

TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Açıklamada, Samsunspor'a gönül verenlerin sağladığı desteğe teşekkür edilerek, şöyle denildi:

"Açılan yardım hesabında bugün itibarıyla 375 bin 126 lira yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Yardım miktarı, Valiliğimiz internet sayfasının duyurular kısmında vatandaşlarımıza aralıklarla duyurulacaktır. İlgili banka ile yapılan görüşmeler neticesinde yardım yapılan EFT ve havalelerden işletim ücreti alınmayacaktır. Konuyla ilgili avro hesabı da açılmıştır. İsteyen vatandaşlarımızın kısa mesaj ile yardım yapmaları için ilgili GSM operatörleriyle çalışmalar yürütülmektedir. Yardım kampanyasıyla ilgili toplanılan miktar yalnızca Valilik internet sayfasından duyurulacaktır. Bununla ilgili bilgi kirliliğine sebebiyet vermemek adına, asılsız çıkan haberlere itibar edilmemelidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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