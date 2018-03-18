TARAFTARA KIZAN FUTBOLCU, SAHAYI TERK ETMEYE ÇALIŞTI
1. Ligde Balıkesir Baltok forması giyen Nizamettin Çalışkan, taraftarların ıslıklamasının ardından pazubandını kolundan çıkararak sahayı terk etmek istedi.
Spor Toto 1. Lig'de Balıkesir Baltok, İstanbulspor'u ağırladı. Play-off'a kalabilme adına büyük önem taşıyan maçta İstanbulspor, Aldin Cajic'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.
TARAFTARLAR ISLIKLAYINCA SAHADAN ÇIKMAK İSTEDİ
Bu arada maçta ilginç bir olay yaşandı. 75. dakikada ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan, taraftarlar tarafından ıslıklanınca kaptanlık pazubandını kolundan çıkararak oyunu terk etmek istedi.
Takım arkadaşları ve hakem, Çalışkan'ı sahada kalmaya ikna etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da Silahlı Çatışma! Lobide Başladı, Sokağa Taştı: 5 Yaralı
- Teröristler Kaçıyor! Afrin'e Girildi Saatler Sonra 29 Köy Birden Düştü
- Mhp Kurultayı'nda Bahçeli'nin Nazar Dualı Yüzüğü Dikkat Çekti!
- Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar
- Ortaokul Öğrencisi, Arkadaşını Bıçakladı! Kavga Anı Kamerada
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar