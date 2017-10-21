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Taraftara kara haberi bakanlık verdi: Camı kırarsanız maçı unutun

TARAFTARA KARA HABERİ BAKANLIK VERDİ: CAMI KIRARSANIZ MAÇI UNUTUN

Spor Bakanlığı, Galatasaray deplasmanına götürülen Fenerbahçeli taraftarların araca zarar vermesi halinde stada alınmaması kararını verdi.

Tarih : 21 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Taraftara Kara Haberi Bakanlık Verdi: Camı Kırarsanız Maçı Unutun(10/10)6

Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala Emniyet Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı radikal bir kararın altına imza attı. Galatasaray deplasmanına gelecek Fenerbahçeli taraftarlar gelirken bindiği otobüsün camlarını kırarsa maça alınmayacak.

Deplasman yasağı kalktıktan sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları deplasman maçlarına gitmeye başlamıştı. Ancak deplasmana gidilen otobüslerin kırılan camları hem tehlike yaratmış hem de faturalar kulüplere çıktığı için maddi zarara neden olmuştu.

1 TARAFTAR BİLE STADA SOKULMAYACAK

Bu yaşananların ardından Spor Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir karar aldı. Bundan böyle deplasmana gidecek takım taraftarlarından sadece biri bile bindiği otobüsün camını kırarsa o otobüsteki hiçbir taraftar stada sokulmayacak. Zanlı bulunana kadar da o kişiler hakkında "Kamu malina zarar verme"den işlem uygulanacak.

İLK KEZ YARIN UYGULANACAK

Spor Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı bu radikal karar yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde uygulanmaya başlayacak.

Hatırlanacağı üzere geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maça gelen neredeyse bütün otobüslerin camları kırılmış hatta bazı taraftarlar yaralanmıştı.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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