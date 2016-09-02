TARAFTAR SAHAYA ATLADI, MESSİ'NİN AYAKLARINA KAPANMAK İSTEDİ
Arjantin - Uruguay maçını izleyen çılgın taraftar, sahalara dönen Lionel Messi için sahaya atladı, önce önünde diz çöktü sonra ayaklarına kapandı.
2018 Dünya KUpası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya gelirken, maça damgasını vuran isim Lionel Messi oldu.
Arjantin'in Mendoza kentindeki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 ev sahibi takım kazanırken, gol Messi'den geldi. Messi, 43. dakikada Galatasaraylı Fernando Muslera'nın koruduğu Uruguay kalesine topu göndererek, Tangocular'a altın değerinde 3 puanı getirdi.
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