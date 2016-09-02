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taraftar sahaya atladı, messi'nin ayaklarına kapanmak istedi

TARAFTAR SAHAYA ATLADI, MESSİ'NİN AYAKLARINA KAPANMAK İSTEDİ

Arjantin - Uruguay maçını izleyen çılgın taraftar, sahalara dönen Lionel Messi için sahaya atladı, önce önünde diz çöktü sonra ayaklarına kapandı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 10:22
Puan Ver : Taraftar Sahaya Atladı, Messi'nin Ayaklarına Kapanmak İstedi(7/10)4


 2018 Dünya KUpası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya gelirken, maça damgasını vuran isim Lionel Messi oldu.



Arjantin'in Mendoza kentindeki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 ev sahibi takım kazanırken, gol Messi'den geldi. Messi, 43. dakikada Galatasaraylı Fernando Muslera'nın koruduğu Uruguay kalesine topu göndererek, Tangocular'a altın değerinde 3 puanı getirdi.








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