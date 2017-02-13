TARAFTAR ÖZBEK'İ İETT'YE ŞİKAYET ETTİ!
Galatasaray'ın TEMSA ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının fotoğraf çekiminde yeni takım otobüsünün direksiyonuna oturan Dursun Özbek'i taraftarlar İETT'ye şikayet etti
Galatasaray'da bugün TEMSA ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Törenin ardından fotoğraf çekimi yapılırken başkan Dursun Özbek, takım otobüsünün direksiyonuna oturdu.
Bu fotoğraf, soyal medyada hızla yayılırken sarı-kırmızılı taraftarlar başkan Özbek'i İETT Destek hattına şikayet etti.
kaynak:habertürk
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