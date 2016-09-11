TARAFTAR İSTEDİ, CANER ERKİN 'HAYIR' DEDİ!
Karabükspor maçı sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin'in ortaya geçerek üçlü çektirmesini istedi, ancak milli futbolcu taraftarın talebini geri çevirdi.
Karabükspor maçı sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin'in ortaya geçerek üçlü çektirmesini istedi, ancak milli futbolcu taraftarın talebini geri çevirdi.
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