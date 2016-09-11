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taraftar istedi, caner erkin 'hayır' dedi!

TARAFTAR İSTEDİ, CANER ERKİN 'HAYIR' DEDİ!

Karabükspor maçı sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin'in ortaya geçerek üçlü çektirmesini istedi, ancak milli futbolcu taraftarın talebini geri çevirdi.

Tarih : 11 Eylül 2016, 17:15
Puan Ver : Taraftar İstedi, Caner Erkin 'hayır' Dedi!(5/10)2


 Karabükspor maçı sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin'in ortaya geçerek üçlü çektirmesini istedi, ancak milli futbolcu taraftarın talebini geri çevirdi.








Etiketler: Taraftar  İstedi  Caner  Erkin    Hayır    Dedi    haber

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