Galatasaray kafilesi, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Galatasaray kafilesi havalimanından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ulaştığı sırada taraftarlar "Igor Tudor" istifa tezahüratlarıyla otobüsü karşıladı. Takım otobüsü bu tezahüratlar eşliğinde tesise giriş yaptı.

CENK ERGÜN İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Öte yandan Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası havalimanında zirve vardı. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile özel bir görüşme yaptı.

TAKIMIN SON DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Malatya Havalimanı'nda sportif direktör Cenk Ergün ile özel olarak görüştü.

Başkan Özbek'in mağlubiyetten dolayı üzgün olduğu gözlenirken, Özbek ve Ergün uzun süre karşılaşmayı ve takımın son durumunu değerlendirdi.

TAKIMIN TOPLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün karşılaşmayla ilgili düşüncelerini aktardı. Başkan Özbek ise takımın bir an önce toparlanması için talimatlar verdi.

Kaynak: haberinburada