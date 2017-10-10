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Taraftar Bıçakla İspanyol Futbolcu Isco'ya Saldırdı

TARAFTAR BIÇAKLA İSPANYOL FUTBOLCU ISCO'YA SALDIRDI

Dünya Kupası elemelerinde İspanya'nın İsrail'le karşılaştığı maçta bıçaklı taraftar, Isco'nun üstüne koştu ancak tam yanına yaklaşırken bıçağı düşürdü. Polis, taraftarı gözaltına aldı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Taraftar Bıçakla İspanyol Futbolcu Isco'ya Saldırdı(5/10)1

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmasında İspanya, deplasmanda İsrail'i 1-0 mağlup ederek finallere direkt olarak katılım hakkı kazandı. Kudüs'teki Teddy Malha Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise korku dolu anlar yaşandı.

BIÇAKLI TARAFTAR YANINA KOŞTU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren seyirciler oldu. İspanya'nın Real Madrid'li futbolcusu Isco'nun yanına kadar gelen bir taraftar ise yürekleri ağızlara getirdi. Çünkü bu taraftar yanında bıçak taşıyordu.

Tehlikeli taraftar futbolcuya yaklaştığı sırada bıçağı elinden düşürdü. O sırada tam Isco'ya ulaşmak üzereyken polis tarafından durduruldu. Bıçaklı olanın da içlerinde bulunduğu sahaya giren altı taraftar gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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