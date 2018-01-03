Brezilya'da Fluminense'nin 21 yaşındaki futbolcusu Marquinhos Calazans, Flamengo taraftarlarının saldırısına uğradı.

2017'nin Aralık ayında oynanan maçta Flamengo taraftarları, genç futbolcuya saldırmış ve sakatlamıştı. Calazans'ın sağlık durumu ise yeni netlik kazandı ve genç futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

AMELİYAT OLDUĞU YERE VURDULAR

Marquinhos Calazans, geçen sezon dizinden ameliyat geçirmiş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Flamengo taraftarları, Calazans'ı ameliyat geçirdiği yerden sakatladı ve genç futbolcu aynı bölgeden bir ameliyat daha geçirmek zorunda kalacak.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 14 maça çıkarken sakatlık nedeniyle çoğu maçı kaçırmıştı.

Kaynak: haberinburada