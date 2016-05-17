

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Valisi Süleyman Tapsız'ı Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde kabul etti.



Terör örgütü IŞİD'in füzelerle ölüm yağdırdığı Kilis'teki durumun değerlendirildiği kabulde Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ve Hilmi Dülger ile Kilis Belediye Başkanı HASAN Kara da hazır bulundu. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da katıldığı basına kapalı görüşme 1.5 saat sürdü. Vali Tapsız, görüşle çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.







Tapsız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kilis'in yanında olduğunu belirttiğini ifade ederek, “Özellikle esnafın vergi borcu ve SGK'ya olan borçlarının ertelenmesi, bununla ilgili tedbirlerin alınması, ayrıca devlet bankalarında faizsiz kredi alınmasıyla ilgili konularda gerekli talimatlar verildi. Buna benzer bir çok ekonomik hususlar pakette var. Bu düzenlemeler yapılacak. Özellikle belediye ile alt yapı konularında da hemen hemen her türlü konu gündeme geldi” dedi



Tapsız gazetecilerin “Güvenlik açısından bir yol haritası var mı?” sorusuna “Onları özellikle ilgili kurumlar açıklayacak. Çünkü biz bu konuda açıklama yetkisine haiz değiliz” cevabını verdi.