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tapuda satış süreci hızlanıyor

TAPUDA SATIŞ SÜRECİ HIZLANIYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce, uzun ve zorlu bürokratik süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açan "veraset ve intikal vergisi" ilişiği kesme uygulamasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 12:14
Puan Ver : Tapuda Satış Süreci Hızlanıyor(6/10)7


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce, uzun ve zorlu bürokratik süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açan "veraset ve intikal vergisi" ilişiği kesme uygulamasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan planlamada, ilişik kesme süreci beklenilmeden tapudaki satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce veraset ve intikal vergisi işlemlerinin tamamlanma süreci beklenilmeden, tapu müdürlüklerinden satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.



Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme yazısı alınmadan tapu işlemlerinin yapılamaması ve bu uygulamanın da uzun süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açması nedeniyle tapu müdürlüklerine çok sayıda şikayet ulaştığı öğrenildi. Vatandaşların taleplerini dikkate alan bürokratlar, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile resmi görüşmelere başladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tapuda  Satış  Süreci  Hızlanıyor    haber

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