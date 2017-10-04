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Tapu Vurgunu İstanbul'dan Sonra 3 Kente Daha Sıçradı! Mağdurlar Emniyet'e Koştu

TAPU VURGUNU İSTANBUL'DAN SONRA 3 KENTE DAHA SIÇRADI! MAĞDURLAR EMNİYET'E KOŞTU

İstanbul'da sahte belgelerle vatandaşların arazilerini satarak haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik soruşturma, Edirne, Antalya ve Muğla illerine de sıçradı. 4 ildeki toplam vurgun 50 milyon TL.

Tarih : 04 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Tapu Vurgunu İstanbul'dan Sonra 3 Kente Daha Sıçradı! Mağdurlar Emniyet'e Koştu(5/10)1

İstanbul'da arazi sahiplerinin kimlik bilgilerini kullanarak hazırladıkları sahte vekaletnamelerle arazileri satarak haksız kazanç sağlayan dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma 3 kente daha sıçradı.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE SUÇÜSTÜ YAPILDI

İstanbul'da sahte belgelerle vatandaşların arazilerini satan bir çete çökertilirken adım adım takip edilen çete üyelerine tapu müdürlüğünde suçüstü yapıldı.

MAĞDURLAR EMNİYET'E KOŞTU

Bu operasyonun ardından dolandırıldıklarını fark eden Edirne, Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden mağdurlar peş peşe emniyet birimlerine koştu.

Mağdurlar, satış işlemlerini yapan kişilerin İstanbul Çatalca'da suçüstü yakalanan organize çetenin üyeleriyle bağlantılı olduklarını öne sürdü.

4 İLDEKİ VURGUN 50 MİLYON TL'Yİ AŞTI

4 ildeki vurgunun miktarının 50 milyon TL'yi aştığı iddia edildi. Vurgunla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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