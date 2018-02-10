

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Toplantı işlemlerini kolaylaştıracak yeni düzenleme geliyor." dedi."



Özhaseki'nin açıklamaları şu şekilde:



"TAPU İŞLEMLERİ İÇİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPTIK"



İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması hususunda önemli düzenlemeler yaptık. Bu yeniliklerle bürokratik işlemleri azaltıyor, vatandaşımıza büyük kolaylıklar sağlıyoruz. İnşaat izinleri için belediyenin farklı birimleri, tapu, vergi dairesi, SGK gibi birçok kurumla muhatap olmak zorunda kalan vatandaşlarımız, bu işlemlerden kurtuluyor. Kurumlar arasında kuracağımız elektronik bağlantıyla süreci oldukça basitleştiriyoruz.



"İNŞAAT İZNİNDEKİ 18 İŞLEMİ 6'YA İNDİRİYORUZ"



İnşaat izinleri sürecindeki 18 işlemi 6'ya indiriyoruz. Yeni sistemde vatandaşımız evraklarını belediyeye teslim edecek, belediye de bu evrakları elektronik ortamda kendi birimlerine ve ilgili idarelere göndererek onaylarını alacak. İnşaat izni alırken yapı ruhsatı formuna; denetim firması, proje mimarı, inşaat-elektrik-tesisat için mühendisler, müteahhit, belediyede şef, daire başkanı gibi ayrı ayrı kişilerin imzası gerekiyordu. Artık sadece belediyenin bir imzası ile inşaata başlanabilecek.



ŞANTİYE KURULUŞU İÇİN SGK'YA BAŞVURMAYA GEREK YOK



Şantiye kuruluşu için SGK'dan iş yeri kaydı oluşturmak gerekiyordu. Bunun için artık SGK'ya gitmeye gerek kalmayacak, işlemler belediye ile SGK arasında kurulacak iletişim kanalı ile sağlanacak.



İnşaat tamamlandıktan sonra belediyenin 3 farklı birimine ayrı ayrı başvurup; iskan, su-kanalizasyon ve itfaiye denetiminden geçilmesi gerekiyordu. Bu 3 denetimin tek denetim altında gerçekleşmesi sağlanacak.



"BORCU YOKTUR" YAZISI VATANDAŞTAN ALINMAYACAK



Yapı kullanma ruhsatı (iskan) verilirken belediyeler vatandaştan "SGK borcu yoktur" ve "vergi borcu yoktur" yazısı talep ediyorlardı. Artık belediyeler bu yazıları vatandaştan değil, geliştirilecek ara yüz ile SGK ve vergi dairesinden doğrudan temin edecekler.



İskan alındıktan sonra tapuda yapılması gereken "cins değişikliği", tapu ile belediye arasında kurulacak elektronik iletişim ile tek kaleme indirilecek. İskan iznini veren belediye, aynı zamanda tapuyu da bilgilendirecek ve "cins değişikliği" otomatik olarak gerçekleşecek.



KAZI İÇİN BELEDİYEYE GİDİLMEYECEK



İnşaatın tamamlanmasından sonra elektrik bağlantısı için yatırımcının elektrik dağıtım şirketine başvurması yeterli olacak, kazı izni için ayrıca belediyeye gitmek durumunda kalınmayacak.



Tüm bunlarla birlikte yapı denetim kuruluşlarımızda, bina planlarını onaylayan memurlar için deneyim şartı getirerek daha kaliteli bir denetim mekanizması kuracağız. Vatandaşımız refahı ve güveni için var gücümüzle çalışıyoruz. (Kaynak: Akşam)



























Kaynak: haberinburada



