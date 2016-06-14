

Tantra binlerce yıl yaşayan bir öğreti ve bu öğretide esaslar, ustadan çırağa ağızdan kulağa öğretiliyor. Gizemli bazı yönleri var, öğretiler bunlara saygı duyacak ve felsefeyi algılayabilecek kapasitede olan insanlara, usta tarafından öğretiliyor.

Tantra seminerlerine katılmak bir çözüm mü?: Erken boşalmadan orgazm olamamaya kadar fayda sağlayabilen Tantra'yı, cinsel yeteneğini yükseltmek isteyen insanlar için de öneriyoruz. Ancak her isteyen, Tantra seminerlerine katılamaz.