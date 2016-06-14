TANTRADA CİNSELLİK NASIL YAŞANIR?
Tabuların olmadığı kadın ve erkeğin eşit ve bütün kabul edildiği tantra, Uzakdoğu'nun en eski öğretilerinden biri.
Tabuların olmadığı kadın ve erkeğin eşit ve bütün kabul edildiği tantra, Uzakdoğu'nun en eski öğretilerinden biri. Birçok cinsel soruna şifa olduğu gibi, cinsel yeteneklerinizi de geliştirmenizi sağlıyor... Dingin bir yaşam, cinsel yeteneklerin geliştirilmesi ve daha doyumlu, sağlıklı günler için öğretinin temel felsefesini, gelişimini, Tantra seminerlerini 'Bedensel ve Ruhsal Dokunma: Tantra' isimli kitabında anlatan Dr. Akif Poroy, öğreti hakkında merak edilenleri anlattı.
Tantra nedir?: Tantra, beş bin yıl öncesinden günümüze gelen, Hindistan kaynaklı bir öğreti. Bu öğretide tabular yok, kadın erkek eşit (ancak kadının cinsel enerjisi her zaman daha önde tutuluyor), cinsel birleşme hedefi yok ve cinsellik yalnız bedensel bir işlem olmaktan çıkıp, tinsel bir atmosfer içinde, ruhsal doyumla birlikte deneyimlenen bir olgu olarak yaşanıyor. Çünkü Tantracılar cinselliği bedenin gereksinimi olduğu kadar, ruhun da bir gereksinimi olarak tanımlıyorlar.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı dünyasında da benimsenip yayılan bu öğreti, Almanlar ve Amerikalılar tarafından tekrar yorumlanıp basılıyor ve öğretideki bilgiler, bazı tıbbi seksologlar tarafından kullanılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tıbbi Seksolog Dr. Akif Poroy, Uzakdoğu kaynaklı bu felsefenin bizim insanımız için de fayda sağlayabileceğini düşünüyor.
Kadının cinsel gücü daha fazla!: Tantra öğretisinde tıbbi seksoloji açısından çok önemli bir gerçek var. Bu öğretide kadın-erkek eşit hatta kadın erkeğe göre yönetici ve daha üst bir konumda. Tantra gibi kadim kültürlerde kadın hep 'Tanrıça' olarak görülmüştür. Kadının cinsel gücü daha fazladır.
Kadın arka arkaya orgazm olabilir: Kadın, multi-orgazm (arka arkaya orgazm), istediği kadar cinsel birleşme ve doğurganlık yeteneğine sahip olduğu için, kozmik enerjinin yani doğa enerjisinin merkezini oluşturur. Kadın ve erkeğin birbirini tamamladığı cinsel ortamda, kadın erkeğin enerjisini ortaya çıkarıcı, yükseltici ve çözücü konumdadır.
Eşler burada derin bir odaklanma içinde; birbirlerine dokunarak, adeta birbirlerini yücelterek sevgiyi ve aşkı yaşar. Geleneksel birçok toplumda cinsellik ayıp ve günah gibi algılanıyor. Bu durumda 'öyleyse neden ürüyoruz, neden cinsel organlarımız var?' gibi felsefi sorular da akla gelebilir. Antik çağdan günümüze baktığımızda mağara resimlerinde cinselliğin yüceltildiğini görüyoruz.
Normal cinsel enerji neden yaşanamıyor? Bu, tanrının bize verdiği çok yüce bir olgu ama onu ayıp, günah diye nitelendirdiğiniz zaman normal cinsel enerjiyi yaşayamıyorsunuz. Zaten dünya üzerinde yaşayan değişik toplumların ve onları yönlendiren eğilimlerin sonucu, tüm insanların cinsel fizyolojisi aynı olmasına rağmen, cinsellik değişik toplumlarda değişik şekillerde yaşanıyor. Bu baskılar ne kadar çoksa, o kadar mutsuzluk gözlemleniyor.
Tensel "bir olma" hali yaşanıyor: Tantra'da cinsellik apar topar yaşanan bir olay değil. Aslında bir iletişim ve enerjinin nakledilmesi olayı. Bu iletişim şekliyle kişi kendini açarak, hiçbir şey beklemeden, belirli noktalara dokunarak ve masajlarla, kendindeki enerjiyi karşı tarafa yansıtmaya çalışıyor ve eşi de buna karşılık veriyor (yani iki kişi arasındaki enerji dönüyor).
Tantrada birleşme hedefi yok!: Oysa günümüzde cinsel birleşmeler, sanki mücadele veren iki düşman gibi yaşanırken, Tantra'da adeta dans eder gibi bir ahenk ve tensel 'bir olma' hali yaşanıyor.
Tantra öğretisinde telaş yoktur, hedef yoktur. Bu anlamda birleşme hedefi de yoktur ama sonuçta oraya giderse, gidecektir. Ancak burada kişinin korkulardan, tabulardan, kıskançlıktan kendini arındırması, kendi doğasına dönmesi gerekiyor.
Tantra seminerlerine katılmak bir çözüm mü?: Erken boşalmadan orgazm olamamaya kadar fayda sağlayabilen Tantra'yı, cinsel yeteneğini yükseltmek isteyen insanlar için de öneriyoruz. Ancak her isteyen, Tantra seminerlerine katılamaz.
Tantra binlerce yıl yaşayan bir öğreti ve bu öğretide esaslar, ustadan çırağa ağızdan kulağa öğretiliyor. Gizemli bazı yönleri var, öğretiler bunlara saygı duyacak ve felsefeyi algılayabilecek kapasitede olan insanlara, usta tarafından öğretiliyor.
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