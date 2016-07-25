

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, yazılı açıklama yaparak bazı medya organlarından kendisiyle ilgili olarak yer alan ifade ve beyanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.







Tansu Çiller'in açıklaması şöyle:







"Son günlerde bazı basın organlarında, Başbakanlığım döneminde Gülen cemaatinin devlet içindeki paralel yapılanmasına göz yumulduğu anlamını taşıyan spekülatif ifade ve beyanlara yer verilmektedir.







Başbakan olarak görev yaptığım dönemde devlet içinde paralel yapılanmaya hiç bir şekilde sıcak bakılmamıştır. Bu çerçevede, cemaate yakın bazı askeri öğrencilerin korunmasına yönelik olarak dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan istekte bulunduğum şeklindeki beyanların gerçekle ilgisi yoktur.