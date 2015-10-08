

28 Şubat Davası'nda mahkeme, eski başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın gelecek duruşmaya katılması hususunda çağrı kağıdı çıkartılmasına, Çiller ve Yılmaz'ın duruşmaya katılmamaları durumunda ise haklarında zorla getirilme kararı verilebileceğine dair ihtarda bulunulmasına karar verdi.







28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 80. duruşması sona erdi.







Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Mahkeme Başkanı Fevzi Şıngır, 28 Şubat Davası'nda yarın ifade vermesi beklenen eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Almanya'da olduğu için duruşmaya katılmayacağını bildirdi.