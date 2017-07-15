TANSU ÇİLLER 15 TEMMUZ'U ANMA ETKİLİĞİNE KATILIP, ERDOĞAN'LA SOHBET ETTİ
28 Şubat postmodern darbesinde hükümet ortağı olan eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Şehitler Köprüsü"nde anma etkinliğine katılıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti.
Milyonlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köpürüsü"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma etkiliğinde protokol sıralarında yer alan bir isim dikkatlerden kaçmadı.
28 ŞUBAT'IN EN BÜYÜK MAĞDURLARINDANDI
28 Şubat postmodern darbesinde Refah-Yol hükümeti'nin ortağı olan dönemin Doğruyol Partisi eski Genel Başkanı Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Erdoğan'ın yanında yer aldı. Erdoğan'la bir süre sohbet eden eski Başbakan Tansu Çiller, beyaz ceketi ve kırmızı atkısıyla göz kamaştırdı.
Kaynak: haberinburada
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