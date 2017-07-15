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Tansu Çiller 15 Temmuz'u Anma Etkiliğine Katılıp, Erdoğan'la Sohbet Etti

TANSU ÇİLLER 15 TEMMUZ'U ANMA ETKİLİĞİNE KATILIP, ERDOĞAN'LA SOHBET ETTİ

28 Şubat postmodern darbesinde hükümet ortağı olan eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Şehitler Köprüsü"nde anma etkinliğine katılıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Tansu Çiller 15 Temmuz'u Anma Etkiliğine Katılıp, Erdoğan'la Sohbet Etti(7/10)3

Milyonlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köpürüsü"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma etkiliğinde protokol sıralarında yer alan bir isim dikkatlerden kaçmadı.

28 ŞUBAT'IN EN BÜYÜK MAĞDURLARINDANDI

28 Şubat postmodern darbesinde Refah-Yol hükümeti'nin ortağı olan dönemin Doğruyol Partisi eski Genel Başkanı Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Erdoğan'ın yanında yer aldı. Erdoğan'la bir süre sohbet eden eski Başbakan Tansu Çiller, beyaz ceketi ve kırmızı atkısıyla göz kamaştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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