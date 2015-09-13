

Mescidi Aksa'nın içine ses ve gaz bombalarıyla yapılan saldırıda birçok Müslüman yaralandı. Kendilerine taş attıkları gerekçesiyle bir kaç Filistinliyi tutuklamak isteyen İsrail askeri Mescid-i Aksa'ya biber gazı ve ses bombasıyla saldırdı.



İsrail askerlerinin Mescid'i Aksa'ya girmesiyle Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmaların ardından İsrail askerleri Mescid-i Aksa'yı ibadet edenlere kapattı.