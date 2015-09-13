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tansiyon yükseldi! namaz sırasında saldırdılar

TANSİYON YÜKSELDİ! NAMAZ SIRASINDA SALDIRDILAR

İsrail askerleri bugün sabah saatlerinde Müslümanların namaz kıldıkları sırada Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi. Bölgede son bir haftadır tansiyon yüksek...

Tarih : 13 Eylül 2015, 14:57
Puan Ver : Tansiyon Yükseldi! Namaz Sırasında Saldırdılar(6/10)7


Mescidi Aksa'nın içine ses ve gaz bombalarıyla yapılan saldırıda birçok Müslüman yaralandı. Kendilerine taş attıkları gerekçesiyle bir kaç Filistinliyi tutuklamak isteyen İsrail askeri Mescid-i Aksa'ya biber gazı ve ses bombasıyla saldırdı.



İsrail askerlerinin Mescid'i Aksa'ya girmesiyle Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmaların ardından İsrail askerleri Mescid-i Aksa'yı ibadet edenlere kapattı.








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