TANSİYON YÜKSELDİ! NAMAZ SIRASINDA SALDIRDILAR
İsrail askerleri bugün sabah saatlerinde Müslümanların namaz kıldıkları sırada Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi. Bölgede son bir haftadır tansiyon yüksek...
Mescidi Aksa'nın içine ses ve gaz bombalarıyla yapılan saldırıda birçok Müslüman yaralandı. Kendilerine taş attıkları gerekçesiyle bir kaç Filistinliyi tutuklamak isteyen İsrail askeri Mescid-i Aksa'ya biber gazı ve ses bombasıyla saldırdı.
İsrail askerlerinin Mescid'i Aksa'ya girmesiyle Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmaların ardından İsrail askerleri Mescid-i Aksa'yı ibadet edenlere kapattı.
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