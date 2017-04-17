

Diyetisyen Dilan Tarhan, tansiyon hastalarının limon yerine kuşburnu tüketerek tansiyonu dengeleyebileceklerini söyledi. Diyetisyen Dilan Tarhan, tansiyon hastalarına en çok önerdikleri kuşburnu veya kuşburnu marmeladı olduğunu belirtti. Kuşburnunun antioksidan etkisi olduğunu ve kanser hastalarına da çok iyi geldiğini belirten Tarhan, kuşburnunun kalp damar koruyucu ve kan basıncını da düzenleyici bir etkisi olduğunu söyledi.