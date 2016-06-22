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tanrıkulu, terörle mücadele düzenlemesine karşı çıktı

TANRIKULU, TERÖRLE MÜCADELE DÜZENLEMESİNE KARŞI ÇIKTI

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Tanrıkulu, "sakıncalı yasa" olarak nitelediği düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına cezasızlık bakımından açık çek verildiğini ileri sürdü.

Tarih : 22 Haziran 2016, 12:41
Puan Ver : Tanrıkulu, Terörle Mücadele Düzenlemesine Karşı Çıktı(7.6/10)8


CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen; terörle mücadele eden güvenlik güçlerine hukuki koruma sağlayan ve TSK'nın terörle mücadelede bir bütün olarak kullanılabilmesine olanak sağlayan TSK Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı'na karşı çıktı.



Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Tanrıkulu, "sakıncalı yasa" olarak nitelediği düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına cezasızlık bakımından açık çek verildiğini ileri sürdü.








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