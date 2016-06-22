

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen; terörle mücadele eden güvenlik güçlerine hukuki koruma sağlayan ve TSK'nın terörle mücadelede bir bütün olarak kullanılabilmesine olanak sağlayan TSK Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı'na karşı çıktı.







Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Tanrıkulu, "sakıncalı yasa" olarak nitelediği düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına cezasızlık bakımından açık çek verildiğini ileri sürdü.