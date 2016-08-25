O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TANKLAR YİNE SURİYE'YE GİRDİ, IŞİD BAYRAĞI İNDİRİLDİ


TANKLAR YİNE SURİYE'YE GİRDİ, IŞİD BAYRAĞI İNDİRİLDİ
Tarih : 25 Ağustos 2016, 16:37
Puan Ver : Tanklar Yine Suriye'ye Girdi, Işid Bayrağı İndirildi(0/10)


Son dakika haberlerine göre suriye sınırının sıfır noktasında konuşlu tanklar ve iş makineleri, sabah saatlerinde Cerablus'a doğru hareket etti. Ajanslar, birliklerin harekât öncesi yaptığı hazırlıkları görüntüledi.



ÖSO birlikleri, Türkiye sınırına 30 metre mesafede dalgalanan IŞİD bayrağını indirdi.



Karkamış ile Cerablus arasında zırhlı birlikler kontrollü patlama gerçekleştirdi. Birlikler, alanda tespit ettikleri mayın ve patlayıcıları imhayı ediyor.








Etiketler: Tanklar  Yine  Suriye  Ye  Girdi  Işid  Bayrağı  İndirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER