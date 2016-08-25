

Son dakika haberlerine göre suriye sınırının sıfır noktasında konuşlu tanklar ve iş makineleri, sabah saatlerinde Cerablus'a doğru hareket etti. Ajanslar, birliklerin harekât öncesi yaptığı hazırlıkları görüntüledi.







ÖSO birlikleri, Türkiye sınırına 30 metre mesafede dalgalanan IŞİD bayrağını indirdi.







Karkamış ile Cerablus arasında zırhlı birlikler kontrollü patlama gerçekleştirdi. Birlikler, alanda tespit ettikleri mayın ve patlayıcıları imhayı ediyor.