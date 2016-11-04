

Ankara ve Çankırı'dan, 1 Kasım tarihinde karayolu ile çıkan 17 TIR'dan oluşan tankları taşıyan TIR konvoyu gece saat 02.40'ta Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne giriş yaptı.



Öğlen saatlerinde Gaziantep'ten yola çıkan tankları taşıyan TIR konvoyu sırasıyla Şanlıurfa ve Viranşehir'den sonra İpek Yolu üzerinden Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden geçtikten sonra konuşlanacağı son durak olan Silopi İlçesi'ne gece saat 02.40'ta giriş yaptı. Konvoy, sıkı güvenlik önlemi alınan Silopi İlçe merkezinden güvenli bir şekilde geçerek, Habur Gümrük Kapısı yakınlarındaki Hac Konaklama Merkezi'nde konuşlandı.











12 TIR'dan oluşan tekerlikli askeri araç ve iş makineleri ise akşam saatlerinde ilçeye gelerek Hac Konaklama Merkezi'ne giriş yapmıştı.