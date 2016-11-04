O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tanklar silopi'ye ulaştı

TANKLAR SİLOPİ'YE ULAŞTI

Ankara ve Çankırı'dan, 1 Kasım tarihinde karayolu ile çıkan 17 TIR'dan oluşan tankları taşıyan TIR konvoyu gece saat 02.40'ta Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne giriş yaptı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 10:16
Puan Ver : Tanklar Silopi'ye Ulaştı(8/10)5


Ankara ve Çankırı'dan, 1 Kasım tarihinde karayolu ile çıkan 17 TIR'dan oluşan tankları taşıyan TIR konvoyu gece saat 02.40'ta Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne giriş yaptı.

Öğlen saatlerinde Gaziantep'ten yola çıkan tankları taşıyan TIR konvoyu sırasıyla Şanlıurfa ve Viranşehir'den sonra İpek Yolu üzerinden Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden geçtikten sonra konuşlanacağı son durak olan Silopi İlçesi'ne gece saat 02.40'ta giriş yaptı. Konvoy, sıkı güvenlik önlemi alınan Silopi İlçe merkezinden güvenli bir şekilde geçerek, Habur Gümrük Kapısı yakınlarındaki Hac Konaklama Merkezi'nde konuşlandı.





12 TIR'dan oluşan tekerlikli askeri araç ve iş makineleri ise akşam saatlerinde ilçeye gelerek Hac Konaklama Merkezi'ne giriş yapmıştı.








Etiketler: Tanklar  Silopi  Ye  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER