TANKIMIZ, YPG'NİN CEPHANELİĞİNİ YERLE BİR ETTİ!
Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin'e yakın Katme köyünde terör örgütü YPG'ye ait bir cephanelik vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.
Zeytin Dalı Harekatı 24. gününde başarıyla devam ederken Mehmetçik, YPG'nin en önemli mühimmat depolarından birini havaya uçurdu.
KATME KÖYÜNDEKİ CEPHANELİK VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen "Zeytin Dalı harekatı" kapsamında Katme köyünde terör örgütü YPG'ye ait bir cephanelik vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'deki terör örgütü cephaneliklerini bombalıyor. Afrin ve Azez arasında yer alan Katme köyünde terör örgütü YPG'ye ait cephaneliğin vurulma anı görüntülendi. TSK ve ÖSO askerleri tarafından cephaneliğin bombalanmasının ardından dumanlar yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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