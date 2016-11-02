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TANK KONVOYU ADANA'DAN ŞIRNAK'A YOLA KOYULDU


TANK KONVOYU ADANA'DAN ŞIRNAK'A YOLA KOYULDU
Tarih : 02 Kasım 2016, 10:35
Puan Ver : Tank Konvoyu Adana'dan Şırnak'a Yola Koyuldu(8/10)6


 Ankara ve Çankırı'dan sınır bölgesine sevk edilen tank konvoyu bu sabah Adana'dan Şırnak'a doğru gitti.



ŞIRNAK'A DOĞRU YOL ALMAYA BAŞLADI



Dün yola çıkan tankların yanısıra tank kurtarıcılar ve iş makinalarından oluşan konvoy geceyi Aksaray yakınlarında bir konaklama merkezinde geçirdi. Bu sabah erken saatlerde otobanı kullanarak Şırnak'a doğru yol almaya başladı. Tankların konuşlanacağı yer, Silopi'de, IŞİD'ın elindeki Telafer'e 85 kilometre uzaklıkta bir bölge olacak.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık dün yaptığı açıklamada, tankların sevkiyatının "Her türlü ihtimale karşı hazırlık" ile ilgili olduğunu belirtmişti.








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