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tanju gürsu son yolculuğuna uğurlandı

TANJU GÜRSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İçerenköy Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde salı günü hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Tanju Gürsu, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tarih : 09 Haziran 2016, 15:41
Puan Ver : Tanju Gürsu Son Yolculuğuna Uğurlandı(5/10)6


Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Tanju Gürsu, solunum yetmezliği nedeniyle önceki gün hayata gözlerini yummuştu. 77 yaşında yaşamını yitiren ünlü aktör, Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.








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