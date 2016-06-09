TANJU GÜRSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İçerenköy Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde salı günü hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Tanju Gürsu, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Tanju Gürsu, solunum yetmezliği nedeniyle önceki gün hayata gözlerini yummuştu. 77 yaşında yaşamını yitiren ünlü aktör, Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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