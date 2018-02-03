Eski Milli futbolcu Tanju Çolak, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerimizdeki futbolcuların maç sonrası Kilis'e gelerek askerimizle kucaklaşması gerekiyor." dedi.

Tanju Çolak ve beraberindeki futbolseverler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bazı askerlerle bir araya geldi. Kamuflaj giyerek askerlerle sohbet eden Tanju Çolak, Mehmetçik'e tatlı ikramında bulunup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"TÜRK ORDUSU DÜNYANIN BİR NUMARASI"

Ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Tanju Çolak, harekatla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Türk ordusunun dünyanın bir numarası olduğunu vurgulayan Tanju Çolak, şunları kaydetti:

"Futbol camiamız buradaki askerler için gidebildikleri noktaya kadar gidebilmelidir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerimizdeki futbolcuların maç sonrası Kilis'e gelerek askerimizle kucaklaşması gerekiyor. Türkiye'de futbola azalan ilgi bu vesileyle artacaktır diye düşünüyorum. Kim buraya gelirse askerimiz ve polisimizle kucaklaşırsa kazançlı olur. Mehmetçik'in bu sevgiye ve motivasyona ihtiyacı var. Samsunlu olarak, Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olarak içime sinmedi. Dualarımı İstanbul'da yapıyordum bugün kalkıp Kilis'e geldim. Burada olmamız lazım."

"MEHMETÇİK'E DAHA FAZLA SAHİP ÇIKILMALI"

Türk milletinin, ordusuna büyük destek verdiğini anlatan Tanju Çolak, futbolcuların da sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'e daha fazla sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada