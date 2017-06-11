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TANJU ÇOLAK GÖZALTINA ALINDI !


TANJU ÇOLAK GÖZALTINA ALINDI !
Tarih : 11 Haziran 2017, 11:05
Puan Ver : Tanju Çolak Gözaltına Alındı !(7/10)5


Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Avrupa gol kralı olan eski futbolcu Tanju Çolak, Ankara merkezli bir operasyonda İstanbul'da gözaltına alındı. Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.



OPERASYON KAPSAMINDA 24 KİŞİ GÖZALTINDA



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, eski milli futbolcu Çolak, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.  Çolak, Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislerce teslim alınarak, saat 14.30'da uçakla Başkente hareket etti.  



SUÇLAMA: ÖRGÜT KURARAK DOLANDIRICILIK FAALİYETİNDE BULUNMAK



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Tanju  Çolak  Gözaltına  Alındı      haber

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