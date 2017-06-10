Bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Mafya operasyonunda yakalanan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.



Ankara merkezli mafya operasyonunda bir dönemin ünlü futbolcusu ve günümüzün futbol yorumcusu Tanju Çolak gözaltına alındı.







İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü bildiriliyor.







Çolak'ın Ankara merkezli mafyayla bağlantısı olduğu belirlendi ve gözaltı kararı verildi.







kaynak:sabah