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tanju çolak adliyeye sevk edildi...

TANJU ÇOLAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ...

Ankara'da bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:50
Puan Ver : Tanju Çolak Adliyeye Sevk Edildi...(9/10)8


Başkentte bir organize suç örgütüne düzenlenen operasyon  kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da  olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne  yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya  getirilen, eski futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler,  emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



 



kaynak:milliyet








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