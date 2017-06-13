Ankara'da bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.



Başkentte bir organize suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.







Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen, eski futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.







kaynak:milliyet