Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

tanınmış işadamlarına seks kasedi şoku!

TANINMIŞ İŞADAMLARINA SEKS KASEDİ ŞOKU!

Bursa'da FETÖ üyelerinin tanınmış iş adamlarının seks kasetlerini ve yıllık ekonomik karlılık durumunu belirten verileri bankanın kasasında sakladığı iddianamede yer aldı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:09
Puan Ver : Tanınmış İşadamlarına Seks Kasedi Şoku!(7/10)4


Bursa'da Terör Suçları Savcılığı tarafından hazırlanan ve Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 36'sı firari 80 sanık hakkındaki iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. İddianamede gizli şahit sıfatıyla ifade veren Orhan, “Bank Asya Yıldırım Şubesi'ndeki gizli kasada geliri çok yüksek olan 11 iş adamının seks kasetleri, yıllık ekonomik karlılık durumunu belirten verilerini içerir bilgiler, il genelinde cemaate mensup olup ta görev yapan tüm memur ve bürokratların isimlerini içeren listeler de saklandığını biliyorum. Bu gizli kasadaki flash bellek, liste ve belgeler Bank Asya şubesine polisler tarafından arama yapıldığı gün Ercan lakaplı İ.S.S. tarafından saat 09.00 sularında bankaya girilip saat 11.00 sularında yüzü bere ve atkı ile kapalı kaban giyilmiş vaziyette bankaya şubesine girip gizli kasadan alınarak dışarıya kaçırıldığını da biliyorum. Esasen bu durum kamera kayıtları ile netleşmiştir. Bu bilgilerin imha edildiğini zannetmiyorum. Bir yerlerde saklandığını tahmin ediyorum” dedi.



“Firmaların bilançolarını inceleyerek himmet topluyorlardı”



İş adamı F.K.'nın iddianamede yer alan ifadesinde ise, “Vergi Dairesi Başkanlığı'nda iş adamlarının, şirketlerin tüm kayıtları mevcuttur. İbrahim Saydam vergi dairesinde şirketlerle ilgili bilgileri tespit edip örgüt mensuplarına bildirmesi üzerine bu şirketlerin yöneticilerine Vali Şahabettin Harput ve Cansun Sarıyıldız ziyarete gidiyorlar. Bu şirketlerde örgüt adına yardım talebinde bulunuyorlardı. Firmaların bilançolarını inceleyerek karlı firmaları bu şekilde tespit edip örgüt adına himmet adı altında para toplarlardı. Başsavcı Namık Yılmaz'ın İbrahim Saydam'ı cezaevi izleme kuruluna seçilmesi de çok manidardır. İbrahim Saydam, iş adamlarından para alabilmek için yoklama memurlarını kullandığını, örgüte yakın iş adamlarına hoşgörülü yaklaştığını, keza vergi uyuşmazlıklarında uzlaşma komisyonuna kendi adamlarını yerleştirdiğini, vergisel yönden sıkıntısı olan iş adamı ve esnaflar örgüte bağışta bulunduklarında uzlaşma komisyonundan lehine kararlar çıkartıldığını duymuştum. O dönemde uzlaşma komisyonuna giren esnaf ya da iş adamları sorgulandığında bir kısmının örgüte bağış yaptığı ortaya çıkacaktır” diye konuştu.



İş adamı F.K. "Bursa Adliyesi'nde görev yapan örgüt üyesi hakim ve cumhuriyet savcıları her ayın 15'inde maaşlarının yüzde 5 tutarında para toplayarak Bahar Hastanesi'nde elden Ömer K.'ye teslim ediyorlardı. Ömer K., her hafta cuma sabahı hakim ve cumhuriyet savcıları ile Bahar Hastanesi'nde kahvaltılar tertiplediğini biliyorum” şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tanınmış  İşadamlarına  Seks  Kasedi  Şoku    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER