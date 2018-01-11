Futbolcular gece dışarıda görüntülenmeyi pek sevmiyorlar ve ilginç yollara başvurabiliyorlar. Bazen bir gece kulübü çıkışında, bazen ise bir restorandan çıkarken objektiflere takılan ünlü isimler genelde görüntülenmemek için her yolu deniyorlar. Yıldız isimse tanınmamak için değişik bir yönteme başvurdu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid'de bir restorandan çıkarken kendisini gizlemeye çalıştı; ama nafile! Suratının neredeyse tamamını gizleyen Portekizli yıldızı hayranları yine de tanıdı. Ronaldo'nun etrafını saran hayran futbolseverler ona büyük ilgi gösterdi. Bunun yanı sıra yıldız futbolcu objektiflerden de kaçamadı.

KRAL KUPASI MAÇINDA OYNAMAYACAK

Cristiano Ronaldo'nun Salı günü Numancia ile oynanacak olan İspanya Kral Kupası mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Zinedine Zidane yıldız futbolcuyu bu maçta riske etmeyecek.

Lider Barcelona'nın 16 puan gerisine düşerek devre arasında şampiyonluktan uzaklaşan Madrid temsilcisinde Ronaldo'nun da geleceği tartışılıyor. Los Galacticos'ta tatmadık başarı, kazanmadık kupa bırakmayan yaşayan efsanenin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.

Kaynak: haberinburada