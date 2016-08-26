İzmir'de FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Cumhuriyet savcısı Gültekin Avcı ve iş Adamı Tugay A. tutuklandı. Avcı'nın polisten kaçtığı dönemde tanınmamak için saçlarını boyattığı dikkatlerden kaçmadı.



Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alınan eski Cumhuriyet savcısı Gültekin Avcı ve Ankara'da yakalanarak İzmir'e getirilen iş Adamı Tugay A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.







"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Avcı ve iş adamı Turgay A. cezaevine gönderildi.